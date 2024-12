Waarom Gasly in het 'destructors championship' niet op nul dollar is geëindigd

Alpine-rijder Pierre Gasly werd na de Grand Prix van Abu Dhabi uitgeroepen tot de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die zelf geen schade had gereden gedurende een Formule 1-seizoen. Dit is echter niet waar.

Voor de laatste Grand Prix van 2024 kwam naar buiten dat Pierre Gasly de enige coureur op de Formule 1-grid was die dit jaar zelf nog geen schade had gereden. De man uit Rouen kreeg dit jaar natuurlijk wel te maken met schade. Zo liep Gasly eerder dit jaar schade op tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Monaco, nadat hij door teamgenoot Esteban Ocon was geramd, en schoot de Renault-motor van Gasly een gat in zijn sidepod tijdens de GP van Las Vegas, doordat hij in de slipstream van Yuki Tsunoda te veel toeren had gemaakt. Dit is schade die buiten de schuld van Gasly om is veroorzaakt en die dus niet meetelt voor het zogenoemde destructors championship.

De enkelvoudig Grand Prix-winnaar stond hierdoor dan ook op de laatste plaats in dit kampioenschap, dat aangeeft hoeveel dollar aan schade een coureur gedurende een seizoen heeft veroorzaakt. Hierdoor kon Gasly de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 worden die gedurende een Formule 1-seizoen geen schade heeft gereden. De Alpine-coureur had tijdens de laatste race dan ook als doel om die nul euro aan schade vast te houden.

Dat lukte, want Gasly reed een foutloos weekend en zorgde er met zijn zevende plaats zelfs voor dat Alpine zesde werd in het constructeurskampioenschap. Hierdoor leek Gasly de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 te zijn die geen schade reed gedurende een F1-seizoen, maar dit is niet waar.

Gasly rijdt tegen Ocon aan in Japan

Tijdens de vierde race van 2024 in Japan maakte Gasly namelijk contact met teamgenoot Ocon. Dit gebeurde tijdens de herstart van de race in ronde drie. Yuki Tsunoda, Gasly en Ocon reden richting bocht één met zijn drieën naast elkaar. Nadat de Japanner een beweging naar links maakte, stuurde Gasly daarop ook naar links, waardoor hij met zijn sidepod en vloer contact maakte met het rechter voorwiel van zijn teamgenoot. Het zorgde bij beide heren voor schade, wat voor Gasly betekende dat hij meer dan dertig punten aan downforce miste.

"Ik slaagde erin om Esteban te passeren en tussen Esteban en Yuki in te komen, en kwam helaas in het midden terecht. Yuki ging naar links, Esteban ging naar rechts en we raakten Esteban aan de linkerkant en daardoor ging het hele linkerdeel van de vloer eraf", zei de man uit Rouen na de Grand Prix van Japan tegenover F1.com. "Het team zegt dat ik meer dan 30 punten aan downforce verloor, daardoor was het zo'n beetje game over. We bleven doorgaan, want je weet nooit of er nog een rode vlag komt, of dat er nog iets anders gebeurt in de race, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n slechte balans heb gehad tijdens een race."

Deze schade veroorzaakte Gasly zelf door naar links te sturen, waardoor hij het seizoen niet is geëindigd met nul dollar aan schade in het destructors championship.