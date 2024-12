FIA gunt Hamilton speciaal afscheid na race in Abu Dhabi

Lewis Hamilton rijdt vandaag zijn laatste race in dienst van het team van Mercedes. Na elf jaar komt er een einde aan zijn dienstverband bij de Duitse renstal. Hamilton zal na de race in Abu Dhabi een speciaal eerbetoon krijgen op het rechte stuk, waar hij zich samen met de top drie moet melden.

Hamilton maakte begin dit jaar bekend dat hij gaat overstappen naar Ferrari. Hij verlaat dus Mercedes, en daarmee komt een einde aan een speciale samenwerking. Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes, en in de jaren daarvoor reed hij bij McLaren ook met Mercedes-krachtbronnen. Bij de FIA en de FOM begrijpt men dat dit een einde is van een tijdperk, en ze willen graag zorgen voor een speciaal moment.

Uit de documenten van de FIA blijkt dan ook dat er na de race iets speciaals gaat gebeuren. Normaal gesproken moeten alleen de coureurs uit de top drie zich melden na de finish, maar nu zal ook Hamilton aanwezig zijn. Hij moet zijn auto vlak achter de auto's uit de top drie parkeren. Wat er precies zal gaan gebeuren, is niet duidelijk. De FIA heeft in ieder geval wel een speciaal gebied voor donuts aangewezen. De kans is klein dat Hamilton in de top drie finisht, aangezien hij start op de zestiende startplaats.