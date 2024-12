Alonso oneens met Verstappen: "Denk niet dat hij verschillende gezichten laat zien"

Max Verstappen stelde vorige week dat George Russell achter de schermen een ander persoon is dan wanneer hij interviews geeft voor de camera. Fernando Alonso, die met beide mannen goed bevriend is, is het niet eens met de woorden van de Nederlander.

Max Verstappen en George Russell zijn momenteel niet de beste vrienden, en dat heeft alles te maken met de meeting die vorige week plaatsvond bij de stewards. Russell knalde tijdens de kwalificatie in Qatar tijdens een cool down lap bijna op de achterkant van Verstappen, waarvoor beide mannen op het matje werden geroepen. De stewards besloten de Nederlander een gridstraf van één plaats te geven. Verstappen was het totaal niet eens met zijn straf, maar moest de race op het Losail International Circuit toch vanaf P2 aanvangen. Het maakte uiteindelijk niks uit voor de wereldkampioen die de race 'gewoon' wist te winnen.

Na de race was hij blij met zijn overwinning, maar er overheerste bij Verstappen toch vooral woede over het gedrag van Russell tijdens hun meeting met de stewards. De red Bull-rijder zei er het volgende over bij Viaplay: "Ja, maar ook van hoe er vanaf de andere kant werd gehandeld door een coureur in kwestie tijdens de meeting bij de stewards. Dat sloeg nergens op. Ik denk dat ik veel respect heb voor andere rijders, maar na gisteravond ben ik dat bij hem verloren. Ik vond het belachelijk hoe hij mij een penalty wilde aansmeren. Daar was ik zwaar pissig over tegenover hem", vertelde de viervoudig wereldkampioen, die nog niet klaar was: "Hij doet het altijd heel netjes voor de camera, maar als je dan met hem persoonlijk binnen zit, het is een ander persoon. Daar kan ik slecht tegen en dan kan je beter oprotten. Ik wil er niets mee te maken hebben."

Op de mediadag ging de woordenstrijd tussen Verstappen en Russell verder, en sommige uitspraken werden ook voorgelegd aan andere rijders. Zoo ook aan Aston Martin-coureur Fernando Alonso, die met beide mannen bevriend is. Als hij de uitspraken van de Nederlander voorgelegd krijgt, is hij het niet eens dat Russell twee gezichten heeft. “Nee, dat denk ik niet", vertelt de Spanjaard tegenover de internationale media. "Ik vind George een geweldige coureur en ook een geweldig persoon. Ik ben ook goed bevriend met George. Ik denk niet dat hij verschillende gezichten laat zien", stelt Alonso.

Inconsistentie

Alonso denkt dat de frustratie van Verstappen ergens anders vandaan komt: de inconsistentie van de stewards. "Dat is een frustratie die we soms hebben. Sinds kort hebben we een nieuwe wedstrijdleider, daarnaast zijn er wat gezichten veranderd in de kamer van de stewards. Hopelijk hebben al deze wijzigingen een positief effect en verbetert dit de consistentie waar we om vragen", is de Aston Martin-rijder hoopvol. "We moeten ze ook een beetje tijd geven. Hopelijk hebben we dan hier in Abu Dhabi en volgend seizoen meer consistentie en betere uitkomsten."