Gemixte gevoelens bij Norris na straf in Qatar

De Grand Prix van Qatar liep voor Lando Norris uit op een grote teleurstelling. De Brit was in een strijd verwikkeld met Max Verstappen om de overwinning, maar een tien seconden stop-and-go penalty gooide roet in het eten. Als Norris terugkijkt op het moment is hij het eens met de straf, maar niet met de zwaarte ervan.

De Grand Prix van Qatar leek halverwege de race een tamelijk rustige race te worden, waarbij er nog wel eens vuurwerk zou kunnen ontstaan vooraan tussen Max Verstappen en Lando Norris. Maar halverwege de race zorgde een spiegel, die afbrak van de FW46 van Alexander Albon, voor veel chaos. Het onderdeel was namelijk op het rechte stuk terechtgekomen, waardoor er op start/finish kortstondig met de dubbele gele vlag werd gezwaaid. Zes coureurs kregen met deze dubbele gele vlag te maken, waarna de wedstrijdleiding overging op de geel-rode vlag om aan te geven dat er rommel op de baan lag.

Raceleider Max Verstappen en nummer twee Lando Norris waren twee van de zes coureurs die met de dubbele gele vlag te maken kregen. Dit betekende dat zij van hun gas moesten gaan, omdat er bij dubbel geel bijvoorbeeld een marshal op de baan kan zijn of een bolide op de baan stil kan staan. Verstappen ging van zijn gas, maar zag Lando Norris dit niet doen en meldde dit over de boordradio. Red Bull meldde dit aan de wedstrijdleiding en zij gaven de Brit uiteindelijk een tien seconden stop-and-go penalty. Het zorgde ervoor dat Norris, die op de harde band de snelste coureur op de baan leek te zijn, geen kans meer had om voor de zege te gaan.

Na de Grand Prix gaf Norris direct aan dat hij het eens was met de straf, maar een week later heeft hij gemixte gevoelens. Aan de ene kant snapt hij de straf, maar hij vraagt zich tegelijkertijd af waarom de wedstrijdleiding besloot gele vlaggen te tonen voor een spiegel op de baan. "Ik moet me bij die straf neerleggen zoals die was. Dat is hun besluit geweest", vertelt de 25-jarige tegenover de internationale media. "Qua veiligheidsmaatregelen zouden er in een ideale wereld misschien wat veranderingen kunnen komen. Ik snap dat er zo'n zware straf op staat, maar er waren geen mensen in gevaar. Het is niet alsof er iemand op de baan stond of iets dergelijks. Het ging om een spiegel."

"Als het iets heftigs is, dan moet je de race neutraliseren met een virtual safety car of een safety car. Dan wordt het opgeruimd en kun je verder", vervolgt de McLaren-rijder, die van mening is dat de straf die hij kreeg te zwaar was. "Dubbel geel betekent dat je bereid moet zijn om te stoppen, maar niemand op de grid is bereid om te stoppen wanneer je 300 kilometer per uur rijdt. Dat is iets wat er volledig van losstaat. Ik zag die gele vlag niet, kreeg de straf en betaalde daar de prijs voor. Maar ik denk dat iedereen het ermee eens is dat het zwaar was in vergelijking met het daadwerkelijke gevaar. Maar de regels zijn de regels."