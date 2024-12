Hamilton kritisch op beleidmakers F1 na vertrek Zandvoort

De organisatie van de Grand Prix van Nederland heeft besloten om het contract met de FOM met één jaar te verlengen, maar na 2026 zal de race op Zandvoort van de Formule 1-kelander verdwijnen. Volgens Lewis Hamilton is het 'droevig' dat Zandvoort van de F1-kalender verdwijnt, omdat het één van de circuits met historische waarde is.

De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort keerde in 2021 na 36 jaar terug op de Formule 1-kalender. Sindsdien staat de race onafgebroken op de kalender van de koningsklasse, maar hier zal na de editie van 2026 een einde aan gaan komen. Hier heeft de organisatie van de Grand Prix van Nederland zelf voor gekozen, ondanks dat er meerdere opties waren om op de kalender te blijven.

Max Verstappen, die drie van de vier edities won in de Noord-Hollandse duinen, liet al weten het erg jammer te vinden dat de race van de kalender verdwijnt. Hij krijgt bijval van vele andere coureurs, waaronder zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit, die in 2005 de Masters of Formula 3 wist te winnen op Zandvoort en in 2021 in de Formule 1 als tweede finishte achter Verstappen, geeft aan verdrietig te zijn vanwege het vertrek van de race. "Ik vind het erg droevig dat we Zandvoort kwijtraken", vertelt de 39-jarige tijdens de FIA-persconferentie. "Vooral vanwege het publiek, dat waanzinnig is daar. Er komen daar zoveel fans - de meesten natuurlijk voor Max - en zij maken de sport tot wat die is."

"Moeten races met historische waarde behouden"

De Mercedes-coureur, die dit weekend zijn laatste race rijdt voor de Zilverpijlen voordat hij naar Ferrari vertrekt in 2025, is dan ook erg kritisch op de beleidmakers in de Formule 1. "Ondertussen hebben we ook een aantal races op de kalender - ik ga ze niet opnoemen, maar het is bekend welke dat zijn - waar niet veel mensen op afkomen, maar zij kunnen het financieel toch wel bolwerken, hoe hoog de kosten ook zijn. Met de sport gaat het op financieel gebied momenteel heel erg goed, maar ik denk dat het wel belangrijk is om de races die een historische waarde hebben te behouden. En Zandvoort is er in mijn ogen daar één van."