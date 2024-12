Alonso lacht om gridstraf Verstappen: "Dan ga ik ook als een gek pushen!"

Max Verstappen speelde afgelopen weekend een hoofdrol in Qatar. Hij won de race, maar na afloop ging het vooral om zijn gridstraf die hij had ontvangen na de kwalificatie. Fernando Alonso kan er wel om lachen en stelt dat hij de volgende keer ook vol gaat pushen tijdens een cool down lap.

Verstappen greep op zaterdagavond de pole position op het circuit van Losail. De Nederlander was enorm tevreden, maar na een paar uur stond zijn gezicht op onweer. Hij had namelijk ban de stewards een gridstraf van één positie gekregen voor het blokkeren van George Russell tijdens een cool down lap. Russell mocht hierdoor de race vanaf pole starten, maar Verstappen sloeg terug bij de start. Na afloop haalde hij uit naar Russell en vond hij dat de Brit moest oprotten.

Pushen

Verstappen vond zijn straf nergens opslaan, en hij kreeg veel steun van Red Bull. Ook Aston Martin-coureur Fernando Alonso plaatst zijn vraagtekens bij de straf. Hij reageert met een grijns bij de internationale media: "Wat Max zijn straf betreft op zaterdag, weet ik het niet. Ik las alleen het nieuws dat hij een straf van één plek kreeg, maar ik weet eigenlijk niet voor wat. Hij reed langzaam, maar George zat ook in een langzame ronde. Ik zal in Abu Dhabi, als ik in een langzame ronde zit, als een gek pushen richting de auto die voor me rijdt, zodat hij een penalty krijgt als hij me in de weg zit."

Wedstrijdleiding

Alonso leeft echter ook wel mee met de FIA. De stewards en de wedstrijdleider Rui Marques hadden een zwaar weekend in Qatar, en Alonso toont zijn begrip: "Maar ik denk dat ze een moeilijke race hadden. Ze moesten de Formule 1 en de Formule 2 in hetzelfde weekend in de gaten houden en ze hebben het nog steeds goed gedaan. Het is pas de tweede race voor deze wedstrijdleider. Tot nu toe denk ik dat hij zijn werk heel goed doet, op dit moment ben ik dus tevreden."