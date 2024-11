Uitslag VT1 Qatar: Leclerc snelste in drukke sessie, Verstappen elfde

Het raceweekend in Qatar is officieel van start gegaan. Op het circuit van Losail werd de snelste tijd in de eerste vrije training genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd neergezet door Lando Norris. De top drie in de eerste en enige training van het weekend werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Terwijl de zon onderging en de fans plaatsnamen op hun stoeltje, ging de training van start. Het was direct zeer druk op het circuit in de Qatarese woestijn. Onder aanvoering van de Alpines van Pierre Gasly en Esteban Ocon gingen de coureurs de baan op. Bij Alpine introduceert men dit weekend een nieuwe voorvleugel, maar alleen Gasly rijdt daar dit weekend mee.

Verstappen

Max Verstappen kwam ook vroeg de baan op. De kersvers viervoudig wereldkampioen oogde zeer relaxed. Hij begon de training met de snelste tijd, maar hij klaagde wel over een klein probleempje met zijn helm. Er kwam namelijk veel lucht doorheen. Eén jaar geleden zou dat fijn zijn geweest, maar nu is het veel minder warm op de baan.

Op de baan was het enorm druk. Valtteri Bottas probeerde een snelle tijd neer te zetten, maar hij kwam aan alle kanten auto's tegen. Met gevoel voor understatement sprak Bottas van 'traffic paradise'. Even later ergerde Liam Lawson zich aan Sergio Perez, en belandde Fernando Alonso bijna in een sandwich van lange auto's.

Foutjes en rondjes

Perez moest presteren, want zijn toekomst bij Red Bull is nog altijd onzeker. De Mexicaan maakte tijdens deze training direct een foutje. Hij belandde naast de baan, gooide wat stof in de lucht, naar kon gewoon verder rijden. Perez was zeker niet de enige coureur die de uitloopzones in reed. Ook Lando Norris, Oscar Piastri en Pierre Gasly hadden grote momenten. Alle drie de coureurs konden gewoon hun weg vervolgen.

De coureurs en de teams gebruikten deze training vooral om data te verzamelen. Er werden veel rondjes gereden, en het was opvallend stil in de pitlane. De rode banden werden er dan ook niet bij gepakt in de eerste delen van de training. In de laatste tien minuten van de sessie kwamen de Williamsen van Franco Colapinto en Alexander Albon als eerste de baan op op de softs. Colapinto ging echter wijd, waardoor het stof door de lucht vloog. Bij Williams moeten de coureurs oppassen, want ze hebben niet zoveel reserve-onderdelen meer beschikbaar.

Snelle tijden

In de slotminuten werden de aanwezige fans beloond met een aantal snelle rondjes. De Ferrari's en de McLarens waren sneller dan de rest van het veld, terwijl Max Verstappen geen snelle ronde wist te rijden. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen maakte ook nog een tripje over de uitloopzone. Verder waren er een aantal coureurs met verrassende tijden, zo reed Valtteri Bottas een snelle tijd waardoor hij zichzelf terugvond in de top tien. Voor de Fin is dat een fijn resultaat, aangezien hij dit seizoen nog steeds puntloos is.