Marko niet blij met Perez: "Na Abu Dhabi gaan we in gesprek"

Het team van Red Bull Racing kende in Las Vegas een kwalificatie met wisselende resultaten. Max Verstappen werd vijfde, terwijl Sergio Perez weer afviel in Q1. Helmut Marko baalt van het resultaat van Perez, maar hij houdt zijn kaken stijf op elkaar over diens toekomst.

Perez kwam niet uit de verf in de kwalificatie op het circuit in de straten van Las Vegas. Hij kreeg niet eens de kans om een gokje te wagen, want in Q1 kon hij geen vuist maken. Perez deed zijn best, maar hij kwam niet verder dan de zestiende plaats. Het verschil met zijn teamgenoot Max Verstappen en de andere toppers was reusachtig. Het zorgt ervoor dat Perez nog meer onder druk staat.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook niet tevreden met het resultaat van Perez. Na afloop sprak de Oostenrijker zich zuchtend uit bij Viaplay: "Hij was simpelweg niet snel genoeg. Misschien hadden we twee sets banden moeten gebruiken. Dit had hem kunnen helpen. We zagen wel dat het dicht bij elkaar zat, en helaas is dit nu de situatie." De interviewer vroeg Marko ook nog of Perez nu zijn vertrouwen aan het verliezen is, maar daar wil de teamadviseur het niet over hebben: "Na Abu Dhabi gaan we in gesprek, en dan bespreken we de mogelijkheden en nemen we een beslissing."