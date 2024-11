Megacrash Colapinto zorgt voor uitstel in kwalificatie Las Vegas

Het derde en beslissende deel van de kwalificatie in Las Vegas is nog eventjes uitgesteld. De muren op de Strip moeten worden gecontroleerd na een zeer harde crash van Franco Colapinto. De Argentijn bezorgde het team van Williams de nodige kopzorgen.

Colapinto deed er aan het einde van Q2 alles aan om het derde gedeelte van de kwalificatie te bereiken. Hij maakte echter een flinke inschattingsfout bij het oprijden van de Strip. Hij raakte de muur aan de binnenkant, waarna hij vol in de muur aan de andere kant van de baan werd gelanceerd. De schade was enorm, maar Colapinto was in orde. De Argentijn bezorgde Williams kopzorgen, want in de vorige triple header crashten Colapinto en zijn teamgenoot Alexander Albon ook regelmatig. De baancommissarissen moesten daarnaast de muur controleren, aangezien deze waarschijnlijk is verschoven bij de impact.