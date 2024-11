Beste prestatie Tsunoda werd overschaduwd: "Was een beetje gefrustreerd"

Yuki Tsunoda begint zich steeds beter te voelen in de Formule 1. Zijn resultaten worden steeds beter, al vindt hij zelf dat een moment in zijn debuutjaar zijn beste prestatie was. Hij geeft toe dat het hem een beetje frustreert dat dat werd overschaduwd door de spraakmakende strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Tsunoda rijdt sinds 2021 in de Formule 1. De Japanner rijdt voor het zusterteam van Red Bull dat momenteel VCARB heet. Bij het Italiaanse team kende hij veel hoogtepunten, maar ging het ook een aantal keren mis. Dit jaar lijkt hij steeds beter in vorm te komen en kwalificeerde hij zich in Brazilië in de top drie. Het podium heeft hij nog nooit bereikt, al was hij daar wel een keertje dicht bij.

Abu Dhabi

In de Red Flags Podcast bespreekt Tsunoda wat de beste momenten uit zijn loopbaan zijn. Hij wijst bijvoorbeeld naar zijn prestaties in zijn thuisrace: "Vorig jaar haalde P12 en was ik dicht bij de punten. Dit jaar behaalde ik eindelijk P10 en scoorde ik een punt, wat zeker een speciaal moment was." Tsunoda ziet dat echter niet als het mooiste moment, in zijn debuutseizoen werd hij immers vierde in Abu Dhabi: "Eerlijk gezegd zullen de momenten van Max en Lewis me het meest bijblijven. Het was zo'n sterke prestatie van beiden. Tot de laatste ronde was het kampioenschap nog niet beslist. Misschien, als in P3 had kunnen halen, was het een lastigere keus geweest. Maar toch, de andere momenten blijven het meest speciaal."

Frustratie

Die vierde plaats in Abu Dhabi zorgt drie jaar later nog steeds voor een beetje frustratie bij Tsunoda. Hij denkt namelijk dat er meer had ingezeten: "Eigenlijk was ik een beetje gefrustreerd, want ik had daar de derde plaats kunnen halen. Ik maakte een fout toen ik het rechte stuk op ging. Ik was best dicht bij en ik had versere banden, terwijl Sainz op oudere banden reed. Dus er was een kans om op zijn minst zij en aan zij te gaan in bocht negen. Dat was een kleine ramp."