Antonelli leerde harde mentale les van pijnlijke Monza-crash

Andrea Kimi Antonelli is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op zijn debuut in de Formule 1. Hij heeft dit seizoen al twee vrije trainingen gereden, maar dat ging niet altijd goed. Antonelli stelt dat hij veel lessen heeft geleerd van zijn crash in Monza.

Antonelli reed eerder dit jaar in Monza zijn allereerste vrije training. Hij begon goed, maar al snel ging het helemaal mis. Antonelli maakte een foutje in de beroemde Parabolica, en hij vloog zeer hard de bandenstapel in. De schade was groot en Antonelli kwam direct onder een vergrootglas te liggen. In Mexico reed Antonelli zijn tweede vrije training, en dit ging al veel beter. Hij reed zijn auto namelijk niet stuk.

Emotioneel

De jonge Italiaan weet zelf ook wel dat het nog beter moet gaan. Hij heeft geleerd van zijn fout in Monza, zo legt hij uit op de website van Mercedes: "Monza was emotioneel. Het was één van mijn twee thuisraces en er was zo'n hype rond het hele weekend. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ik op een harde manier een les heb geleerd door wat er gebeurde in de eerste vrije training."

Herinnering

In Mexico ging het al een stuk beter, en daar is Antonelli blij mee. Toch zal hij vooral de sessie in Monza voorlopig niet gaan vergeten: "Ik heb genoten van de paar rondjes die ik heb gereden, vooral voor het thuispubliek. Het is echt een herinnering die ik nog lang bij me zal dragen. Mentaal zal het ook helpen om sterker terug te komen. Het team heeft me zo goed geholpen. Ze hebben me geleerd hoe ik dat moment onder ogen moet zien en hoe ik me er doorheen moet slaan, zonder me al te veel zorgen te maken."