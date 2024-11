'Qatar gaat mogelijk investeren in Formule 1-project Audi'

De voorbereidingen bij Audi voor de stap naar de Formule 1 zijn momenteel in volle gang. Dit proces loopt echter niet op rolletjes, en dat komt ook door problemen bij moederbedrijf Volkswagen AG. Een gedeeltelijke verkoop van het team aan investeerders uit Qatar kan nu uitkomst bieden.

Audi neemt vanaf 2026 het team van Sauber over. Op dit moment zijn ze al betrokken bij de besluitvorming binnen het team, Audi-kopstuk Mattia Binotto speelde bijvoorbeeld een grote rol bij de keuze voor Gabriel Bortoleto en het binnenhalen van een aantal nieuwe kopstukken. Achter de schermen is het echter onrustig. Moederbedrijf Volkswagen AG verkeert sinds een aantal weken in economische problemen, en dat kan ook impact hebben op het Formule 1-project.

Investering

Volgens Motorsport-Total.com stellen insiders uit de industrie dat het momenteel erg moeilijk is om het grootschalige ontwikkelingsprogramma in de Formule 1 binnen het concern te financieren. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het team in de toekomst competitief kan zijn. Een investering zou uitkomst kunnen bieden. Er gaan al geruime tijd geruchten rond over deze mogelijke investeringen.

Qatar

Motorsport-Total.com meldt dat het gaat over interesse uit Qatar. Er werd eerder gemeld dat Audi minderheidsaandelen kon verkopen, maar volgens het Duitse medium zou het kunnen gaan om een veel grotere investering dan eerder werd gemeld in de geruchten. De deal kan zelfs snel worden afgerond, en de kans is aanwezig dat dit volgende week al gaat gebeuren. Een Qatarese investering zou niet vreemd zijn, aangezien het land al een belang van 17 procent heeft in Volkswagen AG. Volgens Motorsport-Total.com is het no niet duidelijk op welke manier Qatar zich bij het project kan aansluiten. Het kan gaan om een minderheidsbelang, maar ook een wijziging van de teamnaam.