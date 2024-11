Steward Herbert ziet Hamilton worstelen: "Dat begrijp ik niet"

Lewis Hamilton kende in Brazilië een rampzalig raceweekend. De Brit liep voortdurend achter de feiten aan, en hij kwam niet verder dan de tiende plaats in de race. Hamilton leeft toe naar het einde van het seizoen, en Johnny Herbert verbaast zich over de houding van de zevenvoudig wereldkampioen.

De Mercedes-jaren van Hamilton zitten er bijna op. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt na dit seizoen over naar Ferrari, maar hij had gehoopt op een ander einde van zijn tijd bij Mercedes. In Brazilië klaagde Hamilton voortdurend over zijn auto, en had hij heel veel last van gestuiter. Op het gloednieuwe asfalt van Interlagos was zijn auto net een stuiterbal, en dat zorgde voor ongemakken. Na afloop zuchtte Hamilton dat niet kan wachten op het einde van het jaar.

Johnny Herbert begrijpt helemaal niets van deze uitspraken. Hij ziet Hamilton steeds verder terugvallen, en bij SafestBettingSites spreekt de FIA-steward zich uit: "Lewis Hamilton zegt dat hij niet kan wachten tot het kerst is. Het is verwarrend. Er zijn momenten waarop hij zijn echte rauwe snelheid laat zien, en dan verdwijnt dat allemaal. Hoe en waarom gebeurt dat? Dat is wat ik niet begrijp. De auto gaat op en neer als een jojo, en George Russell heeft dezelfde problemen. Lewis komt aan het einde van zijn tijd bij Mercedes, en George is de toekomst. En Antonelli is aangesteld voor volgend seizoen. Ze zullen George het voordeel geven en veel energie en input zal van hem komen. Ze willen hem een zo'n positief mogelijk gevoel geven, voor als hij volgend jaar de teamleider wordt. Hij levert nu ook."