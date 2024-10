Leclerc trots: "Constructeurstitel is ons doel"

Charles Leclerc kon Ferrari vandaag niet helpen aan een 1-2tje. De Monegask verloor de tweede plek aan Lando Norris na een moment in de laatste bocht. Leclerc pakte wel het puntje voor de snelste ronde en hij focust zich nu op de constructeurstitel voor Ferrari.

Door de dubbele podiumfinish van Ferrari in Mexico doet het team nu goede zaken in het constructeurskampioenschap. Ferrari steeg naar de tweede plaats, en ze staan niet zover achter McLaren. In de race passeerde Leclerc de vechtende Norris en Max Verstappen, maar daarna kon hij niet echt in de buurt komen van Sainz. Norris kwam wel dichter bij, maar voordat hij een inhaalactie kon inzetten vloog Leclerc bijna van de baan. Aangezien het gat naar de Mercedessen groot was, kon Leclerc een extra pitstop maken om voor de snelste ronde te gaan.

Na afloop van de race was Leclerc zeer eerlijk. Hij gaf toe dat het een zware race was en hij feliciteerde zijn winnende teamgenoot Sainz. Daarna maakte Leclerc bij interviewer van dienst Marc Gene zijn doel duidelijk: "We werken goed samen als team. We zijn nu al een paar races op het niveau dat we moeten hebben. Het constructeurskampioenschap is nog steeds ons doel, en met dit soort weekenden komen we dichterbij. Ik hoop dat we op deze manier verder kunnen gaan en de constructeurstitel kunnen pakken."