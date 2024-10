Uitslag VT3 Mexico: Piastri snelste, gefrustreerde Verstappen noteert vierde tijd

De derde en laatste vrije training van het raceweekend in Mexico zit erop. Op het sfeervolle Autódromo Hermanos Rodríguez werd de snelste tijd genoteerd door Oscar Piastri. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door nummer twee Lando Norris en nummer drie Carlos Sainz.

Op vrijdag stonden er twee redelijk ongewone trainingen op het programma. In VT1 kwamen er veel rookies in actie en in VT2 werd er getest voor bandenleverancier Pirelli. De derde training was dan ook zeer belangrijk voor de teams en coureurs. Dit gold in het bijzonder voor Max Verstappen en George Russell, beide mannen kenden de nodige problemen op de vrijdag.

Russell crashte in VT2 en Mercedes moest dan ook het chassis van zijn auto vervangen. De Brit had geen tijd te verliezen en hij kwam direct de baan op. Na een proefstart aan het einde van de pitlane ging hij het asfalt op. Twee minuten later kwam ook Verstappen naar buiten. Hij had amper rondjes gereden op vrijdag, dus het was voor hem zeer belangrijk om meters te maken.

De sessie begon niet goed voor Verstappen. Hij meldde zich direct op de boordradio met de nodige feedback. Hij liet zijn team weten dat hij geen grip had, en dan vooral in de low speed-gedeeltes van de baan. Verstappen was niet de enige met deze problemen. Veel coureurs gleden heen en weer op de baan. Het circuit was daarnaast ook heel stoffig.

Problemen

Ook Russell had wat probleempjes tijdens de training. De spiegel aan de rechterkant van de Mercedes hing los, en dat moest opgelost worden. Het kostte Russell en Mercedes weer de nodige tijd. Liam Lawson zorgde voor een kortstondige gele vlag door te spinnen in het stadion. Hij blokkeerde de chicane in het Foto Sol, maar hij kon snel zijn weg weer vervolgen. Lawson spinde toen hij een kerbstone raakte, en hij had verder geen problemen.

Bij Ferrari leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren snel tijdens hun eerste run op de zachte banden. Max Verstappen kon in deze fase van de training nog niet meekomen, hij vond zichzelf halverwege de sessie terug op de tiende plaats.

Met nog een kwartier op de klok gingen veel coureurs er even goed voor zitten. De Ferrari's bleven nog steeds snel, en Yuki Tsunoda maakte weer veel indruk. De Japanner vond zichzelf in de eerste twee vrije trainingen ook al terug in de top van de tijdenlijst.

Verstappen leek zich ook wat beter te voelen. Zijn snelste rondetijd bezorgde hem kortstondig de koppositie. De McLarens waren daarna echter een flinke klap sneller. Verstappen moest ruim een halve seconde toegeven op de tijd van Oscar Piastri. De Ferrari's waren ook rap, maar ze wisten niet in de buurt te komen van de tijden van Piastri en Norris. Lewis Hamilton kwam ook niet in de buurt van de tijden van de papajakleurige wagens. Hij schrok zich een hoedje toen hij hoorde hoe snel de tijden van de McLarens waren.

Red Bull

Verstappen was in ieder geval niet tevreden. In de slotfase van de training klaagde hij over een gebrek aan grip. De balans leek ook niet naar wens te zijn, Sergio Perez was namelijk ook aan het worstelen. De Mexicaan sloot de training af op de teleurstellende veertiende plaats. Verstappen noteerde de vierde tijd, maar dat zal hem niet bekoren. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel richting de kwalificatie.