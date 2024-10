'Mogelijk tijdelijke grindbakken in Austin in 2025'

Vorige week ontstond er veel ophef in Austin. Het ging veelvuldig over het inhalen buiten de baan, en dan vooral bij het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris. Het lijkt er nu op dat de organisatie van de Amerikaanse Grand Prix gesprekken voert met de FIA over tijdelijke grindbakken.

In Austin gebeurde er vorige week zeer veel. De race was zeer spannend, maar zat wel vol met controversiële momenten. De stewards deelden namelijk een aantal straffen uit waar veel over te doen was. Zo werden er straffen uitgedeeld voor het buiten de baan duwen van een andere coureur en het inhalen buiten de baan. Het ging hierbij vooral over het moment tussen Verstappen en Norris. Norris haalde in buiten de baan er werd gestraft, terwijl ze bij McLaren van mening waren dat Verstappen de Brit buiten de baan had geduwd.

Aangezien er in Austin grote uitloopzones zijn, was het voor coureurs mogelijk om risico's te nemen. De baan was al op meerdere punten aangepast, maar dit had dus niet zoveel impact als men had gehoopt. Volgens Motorsport.com is de organisatie van de Grand Prix nu in gesprek met de FIA over mogelijke tijdelijke grindbakken voor de race in 2025. Zo'n systeem werd eerder dit jaar ook gebruikt op de Red Bull Ring in Oostenrijk. De reacties op de tijdelijke grindbakken waren daar zeer positief.