Leclerc verdedigt Verstappen: "Max rijdt altijd op de limiet"

De manier van verdedigen van Max Verstappen is weer onderwerp van discussie. De aanleiding hiervoor is het duel van Verstappen met Lando Norris in Austin. De meningen zijn verdeeld, maar Charles Leclerc stelt dat het heel tof is om te vechten met Verstappen.

De Nederlander verdedigde in Austin zijn derde plaats ten opzichte van Lando Norris. Het was een mooi duel, en uiteindelijk gingen beide coureurs wijd. Norris haalde buiten de baan in, en dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op. Verstappen ging ook wijd, maar hij kreeg geen tijdstraf. Bij McLaren was men van mening dat Verstappen zijn concurrent van de baan had geduwd. Het zorgde voor een week vol discussie en McLaren diende op donderdagavond een right to review in tegen de straf van Norris.

Limiet van de regels

Op de mediadag in Mexico ging het dan ook veelvuldig over dit duel. Ferrari-coureur Charles Leclerc kreeg in gesprek met de internationale media de vraag hoe hij een gevecht met Verstappen aanpakt: "Max rijdt altijd op de limiet van de regels. Het maakt het racen tegen Max erg opwindend en ik vind het erg tof om met hem te vechten. Je weet dat hij geen ruimte laat en dat het op de limiet van de reglementen zal zijn. Dat gezegd hebbende, denk ik dat ik wat dingen heb gezien in Austin waar we het met de FIA over moeten hebben. De straffen waren soms te zwaar en we moeten ervoor zorgen dat we, de FIA en de coureurs, op één lijn zitten over wat we kunnen doen en wat we niet kunnen doen."

Piastri

Leclerc legt zijn mening uit met een voorbeeld. Hij wijst naar de straf die Oscar Piastri ontving in de sprintrace in Austin. De Australiër had daar volgens de wedstrijdleiding Pierre Gasly van de baan geduwd. Leclerc: "Het gaat meer om Oscar, die naar mijn mening niet echt een straf verdiende. Dat is een doorlopend proces en we proberen het altijd te optimaliseren met de FIA. We gaan die discussies zeker voeren tijdens de briefing. Om terug te komen op Max, het is altijd op de limiet van de reglementen. Soms gaat het er een beetje overheen, maar dat maakt de Formule 1 zo gaaf! De gevechten maken het gaaf."