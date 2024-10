Verstappen klaar met discussies: "Absoluut overgereguleerd"

In Mexico ging het op de mediadag eigenlijk maar over één ding: het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin. Veel mensen vroegen zich af of de regels misschien moeten worden aangepast. Max Verstappen kan zich daar niet in vinden en hij stelt dat de sport te veel regels heeft.

Verstappen en Norris vochten in Austin een fel duel uit om de derde plaats. Uiteindelijk gingen ze allebei wijd, en haalde Norris buiten de baan in. De Brit kreeg hiervoor een tijdstraf van vijf seconden, terwijl Verstappen geen straf kreeg. Bij McLaren begrepen ze daar niets van, aangezien ze van mening waren dat Verstappen zijn rivaal van de baan had geduwd. In Mexico werd zelfs bekend dat McLaren een right to review heeft ingediend.

Overgereguleerd

Verstappen vindt dat er simpelweg te veel regels zijn in de Formule 1. Hij is daar zeer kritisch op als hij in Mexico met de internationale media praat: "We komen bijna aan op een punt waarop je altijd het regelboek bij je moet hebben in de auto! Over de jaren is dat boek behoorlijk dikker geworden." Verstappen begrijpt wel dat het een lastige zaak is: "Het is absoluut overgereguleerd. Maar ik zie ook wel in dat als we regels schrappen en er zich weer een incident voordoet, iedereen roept: 'We hebben meer regels nodig! We moeten hier streng tegen optreden!' Dat gebeurde in het verleden ook, toen er waarschijnlijk nog minder regels waren. 'We moeten strenger optreden tegen dit en dat'. Het is steeds weer hetzelfde liedje."

Gedachten lezen

De huidige discussie is een gevolg van het duel tussen Verstappen en Norris in Austin. Verstappen leek daar de regels heel goed te kennen, en volgens sommigen had hij niet de intentie om de bocht te halen. Verstappen kan daar niets mee: "Het is erg indrukwekkend dat mensen mijn gedachten kennelijk kunnen lezen! Maar het is waanzin. Ik probeer altijd de bocht te halen. Ik was niet op zoek naar een kortere weg, ik heb dus geen idee wat ik hierop moet antwoorden."

Moeilijke stint

Verstappen stelt dat hij het nogal lastig had op het moment van het incident. Volgens hem is het dan ook niet zo dat hij expres wijd ging in de bocht: "Het was een vrij moeilijke tweede stint. Ik verloor veel grip aan de voorkant. Het was erg moeilijk om te remmen. Dat maakte het moeilijker voor me om te verdedigen. Ik wist namelijk dat als ik ook maar een klein beetje te laat zou remmen, mijn wielen zouden blokkeren en ik geen grip meer zou hebben aan de voorkant. Ik had het dus niet gemakkelijk."