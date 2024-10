Wat doet het weer in Austin?

Aankomend weekend wordt op het Circuit of the Americas in Austin de Amerikaanse Grand Prix verreden. Het wordt een lang en druk weekend voor de teams en coureurs. Ze moeten daarnaast ook rekening gaan houden met mogelijke neerslag tijdens de sessies.

In Austin wordt er weer een sprintweekend afgewerkt. Dat betekent dus dat er op de vrijdag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie worden verreden. Op de vrijdag in Austin hoeven de teams en coureurs geen rekening te houden met mogelijke neerslag. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt ongeveer 29 graden Celsius. Dit kan dus ook invloed hebben op de baantemperatuur.

Op de zaterdag worden de sprintrace en de gewone kwalificatie verreden in Austin. Het weerbeeld boven het Circuit of the Americas ziet er dan een beetje anders uit. Tijdens de periode van de dag waarin de sprintrace en de kwalificatie worden verreden schijnt de zon geregeld, maar er bestaat ook een kans op een lokale bui. Koud is het in ieder geval niet, want het wordt ongeveer 27 graden Celsius. Op de zondag wordt de Amerikaanse Grand Prix verreden. Tijdens de race wordt het ongeveer 29 graden, maar dat betekent niet dat het zonnetje gaat schijnen. Er bestaat weer een kans op buien, en dat betekent dat het een zeer interessante race kan worden.