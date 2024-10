Marko geeft 'inschattingsfout' Red Bull toe: "Dachten dat het voldoende moest zijn"

Max Verstappen en Lando Norris zijn met nog zes races te gaan verwikkeld in een strijd om de wereldtitel. De twee kemphanen hebben ook al meerdere gevechten op de baan met elkaar uitgevochten, waaronder in Zandvoort. Daar heeft Red Bull volgens Helmut Marko een 'inschattingsfout' gemaakt.

Red Bull Racing leek aan het begin van 2024 opnieuw eenvoudig af te stevenen op de constructeurs- en rijderstitel, maar niks bleek minder waar. Het team uit Milton Keynes ging vanaf de GP van Miami enorm worstelen met haar RB20, terwijl de concurrentie met updates een einde maakte aan de Red Bull-dominantie. Het team van Max Verstappen heeft daardoor al acht Grands Prix op rij niet weten te winnen, terwijl concurrent McLaren ieder weekend om de winst meestrijdt. De Oostenrijkse formatie raakte hierdoor voor het eerst in twee jaar de koppositie in het constructeurskampioenschap kwijt aan het team uit Woking.

Verstappen voert nog wel het rijderskampioenschap aan, maar ziet zijn titelrivaal Lando Norris steeds dichterbij komen. We kunnen met nog zes races te gaan dan ook wel spreken van een echte titelstrijd. Wanneer wist Red Bull-adviseur Helmut Marko dat het een strijd om de titel zou gaan worden tussen de Nederlander en de Brit? "Langzamerhand werd het steeds duidelijker", vertelt de 81-jarige Oostenrijker tegenover Motorsport Magazin. "Tijdens de GP van Oostenrijk reed Max nog steeds een ongelooflijke kwalificatieronde op de korte baan, en ik denk dat hij zeker drie tienden sneller was of zoiets. Na één slechte pitstop zat Norris echter ineens op zijn staart en ik geloof dat de DRS erg effectief was op de Red Bull Ring."

'Inschattingsfout'

Een aantal races later in België vond er opnieuw een gevecht plaats tussen Norris en Verstappen. De Brit zat rondenlang op de staart van de Nederlander, maar kwam er niet voorbij. Volgens Helmut Marko was de DRS daar veel minder sterk, waardoor Red Bull een 'inschattingsfout' maakte in Zandvoort, zo onthult de man uit Graz. "In Zandvoort dachten we dat als we de start zouden 'winnen', inhalen niet mogelijk zou zijn. Dat was een compleet verkeerde inschatting, want Lando haalde ons in en reed vervolgens van ons weg. In Spa was inhalen vreemd genoeg de factor onmogelijk, waardoor we de conclusie trokken dat voorop rijden [in Zandvoort, red.] voldoende moest zijn."

"Dan maken we ook kans op de constructeurstitel"

Na de Grand Prix van Nederland Marko Red Bull steeds verder terugzakken. "Gaandeweg raakten we steeds verder achterop en het was vooral Max die de punten voor ons binnenhaalde en hogere klasseringen behaalde [dan mogelijk was met onze auto, red.]. Op een gegeven moment werd duidelijk dat we snelheid moesten vinden. We moeten een auto ontwikkelen waar Max mee kan aanvallen, want alleen inzetten op de tweede plaats is niet genoeg", vertelt de Red Bull-adviseur, die zijn hoop vestigt op de Austin-updates. "Er zijn nog zes races te gaan. We gaan er nu al vanuit dat de trend die we in Singapore en Bakoe zagen, met een paar veranderingen in Austin, voor de nodige ommekeer gaat zorgen. Als die ommekeer er daadwerkelijk komt, dan zal Sergio Perez ook weer beter presteren. Dan maken we ook kans op de constructeurstitel."