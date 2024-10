Verstappen wil verouderde windtunnel niet als excuus gebruiken

Max Verstappen en Red Bull Racing beleven dit jaar geen makkelijk seizoen. De RB20 blijkt geen alleenheerser te zijn, en Verstappen moet er alles aan doen om zijn titel te verdedigen. Hij wil de verouderde windtunnel echter niet als een excuus gebruiken.

Red Bull heeft dit jaar hun voorsprong uit handen gegeven. Na een sterke start zakte de resultaten in elkaar. Verstappen bleef snel, maar hij heeft al maanden niet gewonnen. De tegenvallende resultaten van Red Bull hebben meerdere oorzaken. Er wordt bijvoorbeeld ook naar de oude windtunnel gewezen. Red Bull beschikt niet over een modern exemplaar, maar ze hebben wel plannen voor een nieuwe windtunnel.

Verstappen wil de verouderde windtunnel niet als een excuus gebruiken. De drievoudig wereldkampioen wijst naar andere zaken in een interview met Motorsport.com: "We hebben nu een redelijk oude windtunnel. Maar tot dit jaar heeft die alles heel erg goed gedaan. Sommige dingen zijn gewoon lastig te begrijpen. Dat zie je bij alle teams, behalve bij McLaren tot nu toe. Alle teams hebben te maken gehad met hun eigen problemen, ook met moderne windtunnels. Ik denk dat het extreem lastig is om dingen perfect te finetunen en om er precies de juiste data uit te krijgen. Dat kan aan veel dingen in de windtunnel zelf liggen of hoe die correleert met het circuit."