Albert Park gaat mogelijk aanpassingen doorvoeren na zware crashes

Albert Park gaat mogelijk aanpassingen doorvoeren aan het F1-circuit. De organisatie van de Australian Grand Prix Corporation (AGPC) is met de FIA in gesprek over het aanpassen van bocht zes, nadat er al meerdere zware crashes zijn geweest in de snelle rechter knik.

Het circuit van Albert Park vormde van 2011 tot en met 2019 het decor voor de openingsrace van het Formule 1-seizoen, maar hier kwam verandering in door de coronapandemie. De race in Melbourne kon in 2020 en 2021 namelijk geen doorgang vinden, waardoor de Grand Prix van Bahrein de afgelopen vier seizoenen de openingsrace van het seizoen organiseerde. Maar vanaf 2025 zal de Formule 1 het seizoen weer 'traditioneel' gezien gaan openen in Melbourne met de Grand Prix van Australië.

Dit zou zomaar op een aangepast Albert Park kunnen gaan zijn. Het stratencircuit in Melbourne werd voor de 2022-editie al flink aangepast. De grootste verandering was het verdwijnen van de chicane bij bochten 9 en 10. Daarvoor in de plaats kwam een slingerend vol gas gedeelte, waar bovendien een extra DRS-zone werd toegevoegd. Het circuit kreeg daardoor een vierde DRS-gedeelte, waardoor Albert Park het enige circuit op de F1-kalender was - voordat het Marina Bay Street Circuit ook een vierde DRS-zone toevoegde dit jaar - dat vier DRS-zones had.

Deze DRS-zone werd ingeleid door een snelle rechter knik, wat de zesde bocht is op Albert Park. In deze bocht zijn er de afgelopen twee jaar drie zware crashes geweest. In 2023 ging Alexander Albon er in deze bocht hard af, nadat hij zijn bolide bij het ingaan van bocht zes had verloren. En dit jaar gingen George Russell en opnieuw Albon er keihard af in diezelfde rechter knik. Deze bocht zou voor de 2025-editie zomaar aangepast kunnen worden, want de FIA en de Australian Grand Prix Corporation (AGPC) zijn aan het kijken naar mogelijkheden om bocht zes aan te passen voor de Grand Prix van Australië van volgend jaar.

Rekening houden met reglementen 2026

Volgens AGPC-baas Travid Auld is de FIA hiermee gekomen na de meerdere zware crashes in bocht zes. "De FIA 鈥嬧媓eeft ons laten weten dat ze willen dat we naar een aantal andere configuraties kijken", verklaart Auld tegenover het Australische Speedcafe.

"We hebben met hen gesproken over een aantal opties, maar we zijn er nog niet uit. Maar we werken samen met het idee dat we het kunnen oplossen. We hebben nog wat tijd, maar als er een betere configuratie is, gaan we daarmee aan de slag", aldus de AGPC-baas, die ook wijst op de reglementen van 2026. "Het gesprek gaat over hoe we het strakker kunnen maken. Maar wetende dat in 2026 de dingen weer veranderen [nieuwe F1-reglementen worden dan van kracht, red.], willen we dus geen beslissingen nemen die nu misschien logisch lijken, maar die in 2026 niet meer nuttig of relevant zouden zijn vanwege die toekomstige veranderingen [aan de bolides, red.]."