Coulthard begrijpt Ricciardo-exit: "Geen geslaagde comeback"

Het Formule 1-avontuur van Daniel Ricciardo kwam vorige week ten einde. VCARB maakte bekend dat ze Ricciardo aan de kant hebben geschoven en hem voor de rest van het jaar vervangen door Liam Lawson. David Coulthard begrijpt deze beslissing wel.

Ricciardo hoopte dit seizoen goed voor de dag te komen. Hij aasde op een terugkeer bij Red Bull Racing, en daarvoor waren sterke prestaties nodig. De Australiër wist echter op geen enkel moment te overtuigen en hij werd zelfs veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Het is dan ook voor niemand een verrassing dat VCARB en Red Bull ervoor kozen om Lawson een kans te geven.

Op sociale media reageerden fans boos op het vertrek van Ricciardo. Oud-coureur David Coulthard heeft een iets andere mening. De Schotse analist spreekt zich uit bij de Britse zender Channel 4: "Het was geweldige comeback van hem dit jaar. Het is hier geen show voor je vrienden, het draait hier allemaal om de stopwatch en de geblokte vlag. Je hebt het gevoel dat zelfs als hij het seizoen gewoon had afgemaakt, dat er dan volgend jaar een verandering had plaatsgevonden." Lawson vervangt Ricciardo voor de rest van het seizoen. De Nieuw-Zeelander heeft echter aangegeven dat hij nog niet zeker weet of hij in 2025 ook op de grid staat.