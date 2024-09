Alonso opnieuw kritisch op Aston Martin: "2026 zit al in ons hoofd"

Fernando Alonso kwam afgelopen zondag als achtste over de finish in Singapore. De Spanjaard was zeer tevreden met dit resultaat, maar is wel van mening dat er bij Aston Martin iets moet veranderen, omdat de AMR24 "niet goed genoeg is".

Aston Martin-coureur Fernando Alonso is momenteel bezig aan een zeer constante reeks. De 43-jarige Spanjaard eindigde in vier van de laatste vijf Grands Prix in de punten en was telkens sneller dan teamgenoot Lance Stroll. Ondanks de puntenfinishes heeft de man uit Oviedo al meer dan eens kritiek op zijn team geuit. Zo zei hij na de Grand Prix van Italië: "We zijn in handen van ons team en ik denk dat Lance en ikzelf elk weekend proberen het zo goed mogelijk te doen. We moeten geduld hebben. We moeten begrijpen dat het grote doel 2026 is. Maar tegelijkertijd denk ik dat we als team kunnen accepteren dat we niet in de top vier staan - het zijn topteams en ze liggen ver voor ons. Maar om nu achter Williams, achter Haas en achter RB te staan, denk ik dat we de lat een beetje hoger moeten leggen. We moeten beter worden", vertelde hij tegenover Motorsport.com.

Geluk

Tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore was Alonso opnieuw kritisch op zijn team. Hij had namelijk naar de simulaties gekeken die voorspelden dat het team uit Silverstone het "zevende of achtste team zou zijn qua snelheid". Deze simulaties kwamen echter voor Alonso niet uit, want de Spanjaard kwalificeerde zich als zevende en finishte de race als achtste. Al had dat volgens de Spanjaard zelf vooral met geluk te maken: ''We hebben niet heel veel veranderd aan de auto, dus de verwachting van de pace was niks anders dan wat we tijdens de trainingen lieten zien. We hebben voornamelijk geluk gehad."

Tempo opschroeven

Alonso wil dan ook dat er wat gaat gebeuren om de AMR24 beter te maken, zeker met het oog op 2025. Hij waarschuwde zijn team dat het zich niet kan veroorloven om 2025 zomaar op te offeren voor een beter 2026. Adrian Newey, die vanaf maart volgend jaar aan de slag zal gaan bij Aston Martin, zal namelijk niet veel invloed kunnen uitoefenen op de 2025-bolide, en is voornamelijk gehaald met het oog op de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht zullen worden. Daarom roept de tweevoudig wereldkampioen de verantwoordelijken voor het ontwerp van de auto op om het tempo voor volgend jaar op te schroeven, zodat het team meer succes kan gaan boeken.

"Ik denk dat 2026 al in ons hoofd zit, voor iedereen bij Aston, en dat de grootste hoop is dat Adrian, Enrico [Cardile, red] en nog een paar andere namen komen", verklaart de Spanjaard tegenover Motorsport.com. "Dit gaat geweldig worden en de toekomst ziet er rooskleurig uit, maar voor 2025 moeten we de boel een beetje opschudden. Ik bedoel, het is niet goed genoeg wat we nu doen en in 2025 moeten we het tempo veranderen."

"Hebben nu de hulp van de fabriek nodig"

Vorig jaar begon Aston Martin heel sterk en pakte het in de eerste acht races zesmaal een podium met Alonso. Daarna zakte het team behoorlijk terug. Dit scenario lijkt zich nu gedeeltelijk te herhalen. Het Britse team begon opnieuw sterk aan het seizoen, pakte veel punten in de eerste zes weekenden en was duidelijk het vijfde team. Maar daarna was er opnieuw een terugval. Dit kwam vooral door de 'upgrades' die ervoor zorgden dat de AMR24 moeilijk te besturen werd. Alonso oppert daarom ook dat de mensen in de fabriek het ontwikkelingstempo moeten opvoeren.

"Op dit moment doe ik er alles aan om het gebrek aan tempo een beetje te overwinnen. We doen er echt alles aan [om het op het circuit te verbeteren, red.], maar we merken dat er op het circuit geen wonderen meer te verrichten zijn. We hebben nu de hulp van de fabriek nodig bij de ontwikkeling van de auto", besluit de tweevoudig kampioen.