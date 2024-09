Gemengde gevoels bij Leclerc na uitstekende inhaalrace

Charles Leclerc heeft zich door middel van een uistekende inhaalrace op het Marina Bay Street Circuit gerevancheerd voor een matige kwalificatie op zaterdag. De Ferrari-rijder startte vanaf P9 en kwam als vijfde over de finish. Na de race is hij tevreden, maar overheerst er toch ook teleurstelling.

Ferrari-rijder Charles Leclerc is vanaf de zomerstop begonnen aan een zeer sterke reeks. De Monegask, die driemaal op het podium stond na de zomerbreak, hoopte deze reeks op het Marina Bay Street Circuit voort te zetten. Hij zag zijn kans op de overwinning echter in het water vallen door een slecht rondje in Q3. De man uit Monte Carlo leek de snelheid te hebben voor een plek op de eerste twee startrijen, maar had in Q3 een probleem met de bandenwarmers, waardoor hij te weinig temperatuur in zijn banden had. Hierdoor kwam hij niet verder dan een zevende tijd, die ook nog eens werd afgepakt vanwege track limits.

Hierdoor moest de zevenvoudig Grand Prix-winnaar vanaf P9 starten tijdens de race. Van tevoren had hij weinig vertrouwen in zijn inhaalrace vanwege het feit dat inhalen op het stratencircuit in Singapore erg lastig is. Leclerc liet vandaag echter zien dat inhalen wel degelijk mogelijk is in Singapore. De Monegask had een goede snelheid te pakken en was zo rap dat hij een bedreiging vormde voor de Mercedes-rijders, die vanaf P3 en P4 waren gestart. Hij verschalkte twintig ronden voor het einde de worstelende Lewis Hamilton en reed in een mum van tijd het gat van 21 seconden naar George Russell dicht. Die kwam hij echter niet meer voorbij, waardoor zijn inhaalrace op P5 tot een einde kwam.

"We waren erg snel in 'schone' lucht", verklaart Leclerc tegenover Viaplay. "Ik heb hard gepusht op mijn harde banden en daardoor had ik aan het einde van de race, toen ik bij George [Russell, red.] aan kwam, geen achterbanden meer over. Zodoende kon ik hem niet meer inhalen. Maar we hebben uitstekend werk verricht vandaag."

Leclerc krabbelt terug

Na de Grand Prix van Singapore waren er gemengde gevoelens bij Leclerc. Hij was zeer tevreden met zijn inhaalrace, maar baalde nog steeds van zijn kwalificatieresultaat. Daarbij viel vooral op dat de Ferrari-rijder de problemen van gisteren bagatelliseerde. "Als ik naar de data van gisteren kijk, waren de banden inderdaad erg koud, maar ik had ook een momentje in bocht één en track limits. Dat zorgde ervoor dat we vandaag begonnen met een achterstand.Vandaag hebben we echter geweldig werk verricht. Ik ben erg teleurgesteld door de prestatie van gisteren, omdat de potentie er was om dit weekend een goed resultaat te behalen."

Dat is som ook hoe een weekend kan gaan, erkent Leclerc. "Aan de andere kant, dat is ook hoe het soms gaat. Je bent erg afhankelijk van kleine details. Als je in Q3 een klein foutje maakt, kan je hele weekend een compleet andere wending nemen. En dat is wat er gisteren bij ons gebeurde. Vandaag hebben we gemaximaliseerd. We moeten trots zijn op onze race vandaag", aldus de Ferrari-coureur.