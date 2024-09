Protesterende Verstappen weigert vragen te beantwoorden in perszaal

Max Verstappen noteerde vandaag de tweede tijd in de kwalificatie in Singapore. De Nederlandse coureur moest weer verschijnen in de perszaal, maar hij hield zijn woord. Zoals hij eerder al had aangegeven, was het beter als men hem buiten de perszaal vragen stelde. Hiermee verwijst hij naar de taakstraf die hij vrijdag ontving.

Op de vrijdag ontving Verstappen een taakstraf, omdat hij het woord 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie van donderdag. Verstappen gaf bij De Telegraaf aan dat hij het een bizarre straf vond, en dat het misschien beter was om hem vragen te stellen buiten de perszaal. Hij voegde daad bij het woord, en hij wilde geen antwoorden geven tijdens de persconferentie. Het zorgde ervoor dat de aanwezige pers hem na de persconferentie kon spreken in de paddock.

Tijdens de persconferentie gaf Verstappen alleen maar korte antwoorden op de vragen van de aanwezige journalisten. Nadat Verstappen een paar korte antwoorden had gegeven, verduidelijkte hij zichzelf tegenover de interviewer: "Dit is niet tegen jou, maak je geen zorgen. Ik wil je niet van streek maken." Toen Verstappen werd gevraagd naar zijn auto, was hij duidelijk: "Ik zou het op prijs stellen als je deze vraag aan me stelt buiten deze ruimte." Na de persconferentie deed hij dit dan ook.