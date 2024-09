Marko blijft kalm: "We hoeven niet in paniek te raken"

Het team van Red Bull Racing verwacht geen wonderen in Singapore. Bij de Oostenrijkse renstal blijven ze echter kalm en realistisch. Helmut Marko stelt dat Red Bull de schade moest beperken, maar dat ze zeker niet in paniek gaan raken. Volgens hem hoopten anderen daar wel op.

Red Bull is op een zeer tegenvallende wijze aan de tweede seizoenshelft begonnen. Ze zijn de koppositie in het constructeurskampioenschap verloren en de problemen met de RB20 werden pijnlijk duidelijk. Toch lijkt er licht aan het einde van de tunnel te zijn, want ze zien waar de problemen vandaan komen. Dit weekend in Singapore verwachten ze nog geen grootste prestaties, in het verleden was dit geen baan dit goed bij hen paste.

Overleven

Red Bull-adviseur Helmut Marko blijft dan ook zeer kalm. De Oostenrijker laat zich niet uit de tent lokken en hij reageert realistisch als OE24 hem vraagt wanneer Red Bull weer een winnende auto heeft: "Kleine aanpassingen zijn mogelijk in Singapore. Zoals onze technici hebben ingezien, moeten we de set-up en de banden binnen het kleine window brengen. Als we dat kunnen doen, dan komen we terug. Zoals ik al zei, we moeten Singapore overleven en dan heb ik weer vertrouwen in Austin."

Opluchting

Red Bull is de leiding in het constructeurskampioenschap kwijt, maar Max Verstappen voert nog wel altijd het wereldkampioenschap aan. Hij heeft een voorsprong van 59 punten op Lando Norris, en Marko maakt een opgeluchte indruk: "Dat ben ik ook. Zonder de Safety Car aan het einde zou Max in Bakoe de snelste ronde hebben neergezet en dan zou hij slechts één puntje zijn verloren. De afgelopen races stonden in het teken van schade beperken en we hoeven niet in paniek te raken, zoals sommigen graag willen zien."