Perez en Sainz naar stewards na finishcrash

Carlos Sainz en Sergio Perez kenden een rampzalig einde van de race in Azerbeidzjan. De coureurs vochten voor een plekje op het podium, maar ze raakten elkaar. Ze vlogen keihard de muur in, en dat zorgde ervoor dat ze allebei uitvielen. De stewards gaan het moment onderzoeken.

Perez en Sainz vochten de hele race geen onderling duel uit, maar in de slotfase kwam daar verandering in. Doordat Charles Leclerc terugviel, kwamen ze elkaar tegen. Ze duelleerden om een plekje achter racewinnaar Oscar Piastri, maar dat ging mis. Sainz raakte de wagen van Perez, en hij krulde om de Red Bull heen. Samen vlogen ze de muur in. Perez reageerde witheet, terwijl Sainz geen idee had wat er was gebeurd. Ze mogen het nu uitleggen aan de stewards.