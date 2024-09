Dag 1 in Bakoe: De beer is los

Gisteren werden op het Baku City Circuit de eerste en de tweede vrije training verreden. Het waren chaotische sessies vol crashes, remfouten en opvallende acties. Oliver Bearman kende een foutloze dag, en dat is knap van de nog maar 19-jarige Britse invaller.

Bearman weet al een paar maanden dat hij volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 mag rijden. De Brit maakte dit seizoen al veel indruk tijdens zijn vrije trainingen voor Haas en zijn sterke invalbeurt bij Ferrari in Saoedi-Arabië. Bearman had nooit verwacht dat hij nóg een keer mocht invallen, maar sinds de zondagmiddag in Monza weet hij dat hij weer een Grand Prix mocht rijden. Daar liep Kevin Magnussen immers tegen een schorsing aan.

Magnussen reisde niet af naar Bakoe en Bearman verruilde zijn Formule 2-cockpit weer voor een wagen uit de koningsklasse. In tegenstelling tot zijn invalbeurt in Jeddah mocht Bearman dit keer wel een volledig raceweekend afwerken. Voor het eerst in zijn loopbaan reed hij een tweede vrije training, en dat ging zeker niet slecht. Zijn resultaten vielen niet eens op, en dat was zeker een compliment.

Veteraan

Bearman maakte geen enkele fout en hij reed rond als een veteraan die al jaren meedraait in de Formule 1. In de eerste vrije training had hij de elfde tijd neergezet, en daarmee was hij nipt sneller dan zijn tijdelijke teamgenoot Nico Hülkenberg. In VT2 ging het zelfs nog beter en sloot hij de sessie af op de tiende plaats. Hülkenberg was net iets sneller, maar dat maakte eigenlijk niet uit. Bearman had laten zien dat hij een ijskonijn is. Het is pas zijn tweede weekend in de Formule 1, en hij maakte geen fout.

Goud in handen

Bij Haas weten ze dat ze goud in handen hebben. De Ferrari-jongeling loopt al het hele jaar rond bij de Amerikaanse renstal, en teambaas Ayao Komatsu is heel erg blij met hem. Komatsu gaf in Azerbeidzjan eerlijk toe dat hij erover na had gedacht om Bearman het seizoen af te laten maken. Even later liet hij aan Sky Sports weten dat het zijn plan was om Magnussen weer in de auto te zetten in Singapore. Bearman rijdt dus rond zonder druk, want hij heeft niets te verliezen. Hij heeft een contract voor 2025 op zak en hij hoeft volgende week niet te rijden. De beer is los, en volgend jaar hoeft hij niet met de druk van een debutant rond te rijden.