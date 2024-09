Red Bull-toptalent Lindblad met F2-debuut in 2025

Veel jonge talenten beginnen hun toekomstplannen bekend te maken. Meerdere Formule 3-coureurs maakten in de afgelopen dagen promotie naar de Formule 2. Ook Red Bull-talent Arvid Lindblad mag zich gaan klaarmaken voor een kans in deze klasse, hij gaat volgend jaar rijden voor Campos.

Lindblad wordt gezien als één van de grootste talenten uit de opleidingsploeg van Red Bull. Dit jaar reed hij een goed seizoen in de Formule 3 voor het team van Prema. Het was zijn eerste seizoen in de klasse en hij wist meerdere races te winnen. Op zijn thuiscircuit van Silverstone won hij zelfs alle races in het weekend, en het is dan ook niet vreemd dat er veel mensen hem in de gaten houden.

Vandaag werd duidelijk dat Lindblad in 2025 gaat debuteren in de Formule 2. Hij heeft een contract getekend bij het team van Campos. De junior van Red Bull maakte in de afgelopen jaren veel indruk en hij kan nu dus al worden gezien als een kanshebber voor de titel. Lindblad staat er goed op bij Red Bull, teamadviseur Helmut Marko sprak zich al meerdere keren lovend uit over de nog maar 17-jarige coureur uit Londen.