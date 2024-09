Bottas positief over contractonderhandelingen: "Er wordt vooruitgang gemaakt"

Sauber, wat in 2026 het fabrieksteam van Audi zal gaan worden, is nog altijd op zoek naar een coureur die het stoeltje naast Nico Hülkenberg moet gaan innemen. Volgens Audi-kopstuk Mattia Binotto is er nog geen definitieve keuze gemaakt of het team voor een ervaren coureur of een jong talent gaat. Valtteri Bottas, een van de twee huidige Sauber-coureurs, is zodoende nog steeds kanshebber voor het zitje en ziet het positief in.

Valtteri Bottas is bezig aan zijn dertiende seizoen in de koningsklasse van de autosport. De inmiddels 35-jarige Fin gaat dit weekend, als het goed is, zijn 239e Grand Prix in de Formule 1 rijden, waarvan hij er tien wist te winnen als Mercedes-coureur. De tienvoudig Grand Prix-winnaar stapte in 2022 over naar het team van Sauber, waar hij inmiddels aan zijn derde seizoen bezig is. Maar of hij volgend jaar ook nog voor het Zwitserse team rijdt, is nog maar de vraag.

De man uit Nastola heeft nog steeds geen contract voor 2025. Denkt hij daar, naast de normale dingen waar een coureur rekening mee moet houden tijdens een raceweekend, nou veel aan tijdens het weekend in Bakoe? "Ja, er zijn best wat dingen waar je over moet nadenken in deze sport", vertelt de Sauber-coureur tegenover F1.com. "Een raceweekend zorgt voor veel mentale en fysieke belasting. En er is altijd de contractsituatie, wat extra stress kan opleveren. Er wordt vooruitgang gemaakt. Ik heb bijna dagelijks contact met Mattia [Binotto, red.] om uit te zoeken wat alle partijen willen. Dat was het wel [wat betreft de contractsituatie, red.]. Maar ik ben altijd positief. Nu moeten we ons op het weekend focussen en niet op de contractsituatie."

"Plan B zou IndyCar zijn"

Maar wat is het plan van de Fin mocht hij het zitje naast Nico Hülkenberg niet krijgen? "Ik denk niet dat het nodig is om daarover na te denken op dit moment. Voor mij is het heel duidelijk waar ik wil zijn, en waar ik hoogstwaarschijnlijk ook ga zijn. En dat is in de Formule 1. Maar laten we het hypothetisch stellen, als ik niet in de Formule 1 zou racen, dan zou ik absoluut racen. Want ik ben een racer, en dat doe ik al mijn hele leven. Ik kan niet zomaar stoppen met racen. Plan B zou IndyCar zijn. Ik wil dan proberen om het kampioenschap een x aantal keer te winnen. Maar ik denk niet dat dat nu aan de orde gaat zijn", besluit de 35-jarige.