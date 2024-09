Verstappen stelt doel: "Onze prioriteit om de juiste vorm terug te vinden"

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Voor Max Verstappen wordt het een belangrijk weekend, want hij gaat op jacht naar revanche. Verstappen stelt dat het zijn prioriteit is om de juiste vorm terug te krijgen.

Verstappen gaat nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar daar kan snel verandering in komen. Red Bull Racing kampt met een flink performanceprobleem en ook Verstappen blijkt niet te kunnen toveren. De Nederlander probeert het maximale uit zijn RB20 te halen, maar in Monza kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Het zorgde voor de nodige frustratie en in Bakoe wil Red Bull stappen gaan zetten.

Prioriteit

Verstappen denkt dan ook niet aan de zege of een ander goed resultaat. De Nederlander focust zich op eerherstel, zo stelt hij in zijn preview: "Ik ben afgelopen week op de fabriek geweest en ik heb in de simulator gezeten in aanloop naar de double header. Monza was een zware race en het is onze prioriteit om onze vorm terug te krijgen naar zoals het hoort. We willen altijd competitiever zijn en het team heeft hard gewerkt om de problemen die we in de afgelopen races hadden te verbeteren."

Uitdaging

Verstappen heeft er wel zin in om weer te gaan racen. De regerend wereldkampioen kijkt ernaar uit om het Azerbeidzjaanse asfalt te gaan betreden: "We hebben weer een overzeese Grands Prix met eerst deze race in Bakoe. Het is altijd een mooie uitdaging en het is een interessant circuit om te rijden, omdat het een stratencircuit is met lange rechte stukken. We zijn er dus klaar voor om weer te gaan racen en te zien wat het weekend brengt."