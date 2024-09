Newey focust zich bij Aston Martin niet op nevenprojecten

Het team van Aston Martin bevestigde vandaag één van de grootste transfers uit de recente Formule 1-geschiedenis. Adrian Newey gaat begin volgend jaar aan de slag bij de Britse renstal. Newey geeft aan dat hij zich bij Aston Martin niet gaan bezighouden met nevenprojecten.

Begin dit jaar werd bekend dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Zijn vertrek was groot nieuws, want hij wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De overstap naar Newey hing al weken in de lucht, en vandaag werd het nieuws bekend gemaakt tijdens een grote persconferentie op de campus van Aston Martin in Silverstone. Newey gaat op 1 maart aan de slag en hij wordt ook aandeelhouder van het team.

Valkyrie

Bij Red Bull focuste Newey zich in de afgelopen jaren niet voor de volle honderd procent op de Formule 1. Hij ontwikkelde de Aston Martin Valkyrie en hij stond aan de wieg van de RB17. Bij Aston Martin gaat hij dat niet doen, zo legt hij uit tijdens de persconferentie: "Het gaat nu natuurlijk over Aston Martin, maar toen in 2014 de hybridemotoren werden geïntroduceerd, zaten we bij Red Bull in de positie dat we niet over een competitieve motor beschikte, zonder licht aan het einde van de tunnel. Toen had ik het gevoel dat ik iets anders nodig had en dat werd uiteindelijk de Valkyrie. Toen we gingen samenwerken met Honda, veranderde dat. Ik was weer volledig betrokken bij de RB14, de RB15, RB16, RB18 en verder."

Nieuwe uitdaging

Newey nam daarna weer het besluit om iets meer op de achtergrond te gaan acteren. De Brit zal dit bij Aston Martin niet gaan doen, zo legde hij uit tijdens de persconferentie op de campus van het team: "Red Bull is nu een heel volwassen team. Nadat we die piek achter de rug hadden van het ontwerpen van een volledig nieuwe auto voor 2022, want ik voelde dat ik een stapje terug kon doen. De auto's van 2023 en 2024 waren immers een doorontwikkeling van de auto van 2022. Dit is weer een ander verhaal. Het is een nieuwe uitdaging, een nieuwe stimulans. Ik heb altijd bij elk team geleverd wat ik denk dat het beste is voor het team."