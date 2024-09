Rosberg stuurde Norris een DM: "Zijn glas is altijd halfleeg"

Lando Norris is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur maakt nog kans op de wereldtitel, maar hij is heel erg kritisch op zichzelf. Nico Rosberg vindt dat geen goede houding, en hij heeft dit dan ook persoonlijk laten weten aan Norris.

Norris heeft dit seizoen al twee Grands Prix gewonnen, maar dat hadden er meer kunnen zijn. Zijn team McLaren heeft een aantal tactische fouten gemaakt, en daar baalt Norris enorm van. Hij is ook van mening dat hij zelf ook een aantal keren de fout in is gegaan. Norris is zeer zelfkritisch en daar maakt hij geen geheim van. Deze zelfkritiek zorgt soms voor verbazing, want het kan invloed hebben op zijn zelfvertrouwen.

Nico Rosberg weet zeker dat de houding van Norris voor minder zelfvertrouwen zorgt. Enkelvoudig wereldkampioen Rosberg legt in de Sky Sports F1 Podcast uit dat dit ook heeft uitgelegd aan Norris: "Elke sportpsycholoog zal je vertellen dat je echt gaat geloven in wat je zegt. Dat heb ik ook aan Lando uitgelegd in een DM, want ik dacht dat mijn ervaring interessant voor hem kan zijn, aangezien ik dit allemaal ook heb meegemaakt. Bij hem is het glas altijd eerder halfleeg dan halfvol. Hij is heel erg authentiek, en dat is leuk, maar je kan ook authentiek zijn met een halfvol glas."