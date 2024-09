Optimistische Perez wil problemen oplossen: "Deze week wordt belangrijk"

Het team van Red Bull kende een tegenvallende race in Monza. De problemen waren groot en men zoekt snel naar oplossingen. Sergio Perez kwam als achtste over de streep en hij wees naar de balansproblemen. Perez is positief gestemd en denkt dat er snel een oplossing kan worden gevonden.

Red Bull is niet langer oppermachtig in de Formule 1. De concurrentie heeft ze ingehaald, en ze moeten er nu voor zorgen dat ze niet achterblijven. In Monza was de frustratie groot en dat liet Max Verstappen luid en duidelijk weten. Ook teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko maakten zich zorgen. Ze wezen allemaal naar de problemen en ze stellen dat er snel een oplossing moet komen.

Balans

Ook Sergio Perez was niet tevreden met zijn achtste plaats. Hij beleeft een lastig seizoen, maar hij merkt ook dat Red Bull momenteel tegenvalt. Aan Motorsport.com laat hij weten dat vooral de balansproblemen moeten worden opgelost: "Dat is wel het voornaamste punt. Het moet ons lukken om de auto tot stilstand te krijgen en de snelheid daarna weer op te pakken. Het probleem is dat we de auto niet de bocht in kunnen gooien, want de achterkant doet helemaal niets. Dat is dus iets waar we aan moeten werken."

Oplossingen

Perez gaat ervan uit dat de problemen snel zullen worden opgelost. De Mexicaanse coureur is optimistisch en hij probeert deze week het team te helpen om stappen te zetten. Volgens hem is het duidelijk waar het probleem zit: "Dat zien we in de data. Het gaat er nu om hoe we dit verhelpen, hoe we dit probleem kunnen gaan tackelen. De komende weken worden daarin belangrijk. Op maandag ben ik al in de fabriek met de engineers, want ik denk dat deze week heel erg belangrijk wordt."