Piastri niet ontevreden met tweede tijd in Monza

Oscar Piastri bezorgde zijn team McLaren een 1-2tje in de kwalificatie op Monza. De Australiër kende een goede kwalificatie, maar hij kon zijn teamgenoot Lando Norris niet verslaan. Dat neemt echter niet weg dat hij zeer tevreden is met zijn resultaat in deze sessie.

Piastri zag er de hele kwalificatie snel uit. De McLaren gedroeg zich goed en ze waren sneller dan hun concurrenten van Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing. In de slotfase werd duidelijk dat de aandacht vooral uit moest gaan naar de McLarens. Piastri kon de tijd van Norris echter niet verbeteren, maar de tweede tijd is een goed resultaat met het oog op de Grand Prix van zondag.

Piastri was na afloop van de kwalificatie ijzig kalm. Hij klom uit zijn McLaren en hij meldde zich als eerste van de top drie bij interviewer van dienst Davide Valsecchi: "Het was niet genoeg. Ik heb het gevoel dat ik dat dit jaar wel vaker heb gezegd. Maar het is wel een heel goed resultaat voor het team. Er was geen garantie voor een eerste startrij voor het team, dus het is geweldig dat het is gelukt. Als tweede starten is niet per se iets slechts, dus laten we afwachten wat de banden gaan doen. Met een veld waarin de verschillen zo klein zijn, zal het spannend worden."