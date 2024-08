Uitslag VT2 Italië: Hamilton noteert snelste tijd, Verstappen komt niet verder dan P14

De eerste dag van het Italiaanse raceweekend ziet er alweer op. Op het circuit van Monza werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Lewis Hamilton. De tweede tijd werd neergezet door Lando Norris. De top drie in deze vrije trainingen werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

De tweede vrije training begon op een rustige manier. Er was geen filevorming en Esteban Ocon kon op zijn gemakje de sessie aftrappen. Al snel kwamen de meeste coureurs ook het gloednieuwe asfalt van Monza op. Max Verstappen wachtte vijf minuten voordat hij het publiek kwam vermaken.

Werkzaamheden

Niet iedereen kon direct de baan opkomen. Door de crash van Andrea Kimi Antonelli in VT1 kon George Russell namelijk nog niet de baan opkomen. Zijn monteurs waren nog druk bezig terwijl Russell met een headset in een hoekje stond. Sergio Perez was bezig met dezelfde bezigheid, ook bij zijn team werd er lang gewerkt. Hij kon echter na een kwartiertje in zijn RB20 kruipen.

De eerste bocht bleek ook in deze training weer een uitdaging te zijn. Ocon en Kevin Magnussen sneden de chicane af, maar de beroemde kerbstones zorgden niet voor problemen. Ze zijn er namelijk niet meer. De werkzaamheden op het circuit hebben er namelijk voor gezorgd dat er nu een klein grindbakje ligt.

Warme stoeltjes

Na 25 minuten kwam George Russell eindelijk de baan op. Zijn monteurs hadden zijn Mercedes gerepareerd en de Brit kon eindelijk meters gaan maken. Dat ging echter niet naar wens, want hij meldde over de boordradio dat er iets los zat in zijn cockpit. Hij klaagde ook over een heet stoeltje, iets waar zijn teamgenoot Lewis Hamilton ook last van had. Max Verstappen had het ook lastig aangezien hij heeft moest corrigeren in de moeilijke Parabolica.

De coureurs konden al snel weer even gaan afkoelen. In de tweede Lesmo-bocht was het namelijk misgegaan bij Kevin Magnussen. Hij maakte een foutje en hij parkeerde zijn Haas in de bandenstapel. Teleursteld stapte Magnussen uit en keek hij met een zuur gezicht naar de overblijfselen van zijn auto.

Meters maken

Bij de herstart kwamen Russell en Perez direct de baan op. Beide mannen hadden aan het begin van de sessie bakken met tijd verloren, dus meters maken was het devies. Max Verstappen had eigenlijk geen echte pushlap gereden, en dat zorgde ervoor dat hij zichzelf terugvond in de onderste helft van de tijdenlijst. Niet alles ging naar wens bij de Nederlander, want hij maakte in de laatste minuten weer een remfoutje. Zijn teamgenoot Sergio Perez maakte kennis met de grindbak in de chicane.