Wolff wil direct terugslaan in Monza: "Zandvoort was teleurstellend"

Na een teleurstellend weekend in Zandvoort wil Mercedes graag gaan terugslaan in Monza. Het is nog maar de vraag hoe goed ze zullen presteren op het Italiaanse circuit, maar Toto Wolff blijft hoopvol. Hij stelt ook dat Mercedes kijkt naar wat er precies mis ging in Zandvoort.

Na een succesvol slot van de eerste seizoenshelft wilde Mercedes de stijgende lijn gaan voortzetten in Zandvoort. Dat plannetje mislukte, en Mercedes zakte door het ijs. Lewis Hamilton kende een rampzalig weekend waarin hij in de kwalificatie al afviel in Q2. Hij reed een aardige inhaalrace, en dat stemde hem tevreden. In de race ging het daarnaast ook niet goed helemaal goed met George Russell.

Zandvoort

Aankomend weekend in Monza kunnen ze direct sportieve revanche gaan nemen. Teambaas Toto Wolff blijft strijdbaar en spreekt zich uit in de preview van Mercedes: "We gaan direct weer verder, en we hebben gelijk de kans om terug te slaan. Ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen doen. Het weekend in Zandvoort was teleurstellend. We hebben niet gepresteerd op het niveau dat we hadden verwacht. Lewis herstelde zich goed met punten, maar zijn tegenvallende kwalificatie zorgde ervoor dat de beloning gelimiteerd was. George had last van hoge bandendegradatie waardoor hij niet de snelheid had voor de top zes. Het team werkt hard om alle data te analyseren en te begrijpen wat de oorzaak hiervan was."

Uitdaging

Wolff wil nu dat zijn team goed gaat presteren in Monza. De Oostenrijkse teambaas barst van het vertrouwen en hij heeft veel zin in het weekend: "Het is een compleet ander circuit dan Zandvoort en het is waarschijnlijk dit jaar nog sneller door de veranderingen die ze hebben doorgevoerd. We moeten ook proberen te begrijpen wat de impact is van de asfaltlaag precies is. Monza is altijd een fascinerende uitdaging voor zowel de teams als de coureurs en we hebben er zin in."