Russell stelt dat Verstappen 'uitzonderlijke' voorsprong heeft

Ondanks recente tegenslagen gaat Max Verstappen nog altijd aan de leiding van het wereldkampioenschap. Lando Norris komt steeds dichter bij, maar Verstappens voorsprong is nog steeds heel groot. Volgens George Russell hebben Verstappen en Red Bull nog steeds een uitzonderlijke voorsprong.

Verstappen kende in Zandvoort een frustrerend raceweekend. De Nederlander werd in zijn thuisland verslagen door Lando Norris. De McLaren-coureur reed op zondag een foutloze race en hij had een enorme voorsprong op Verstappen. Norris en McLaren lijken weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitels. De verwachtingen voor de aankomende raceweekenden zijn dan ook hoog.

Norris

Mercedes-coureur George Russell ziet een mogelijke titelstrijd veel somberder in. De Brit heeft een andere visie op de titelstrijd, zo laat hij weten aan de internationale media: "Op dit moment is er waarschijnlijk één coureur die Max kan verslaan en dat is Lando Norris. Red Bull heeft een ongelooflijke start van het seizoen gehad. Maar wie weet, met het aantal races dat we nu nog hebben te gaan."

Uitzonderlijke voorsprong

Volgens Russell kan het lange seizoen nog voor veel spanning gaan zorgen. De Brit ziet dus nog wel wat kansjes voor de tegenstanders van Red Bull: "Ik had het er met Lewis over. Toen hij zijn debuut maakte, zaten er nog maar negentien races in een seizoen. Dan waren er op dit moment nog maar een paar races te gaan en dan was het circuit in principe al voorbij geweest. Nu zijn er echter nog steeds veel kansen. Maar om Max en Red Bull bij te halen in normale omstandigheden is moeilijk, want ze hebben een uitzonderlijke voorsprong. We zijn in de laatste twee jaar gewoon gewend geraakt aan die waanzinnige dominantie."