Wolff voorziet spannende strijd en zag Norris concurrentie 'vernietigen'

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in Zandvoort. Lando Norris won de race met speels gemak en zijn voorsprong op Max Verstappen was reusachtig. Toto Wolff denkt echter dat Verstappen het wereldkampioenschap nog onder controle heeft op dit moment.

McLaren is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. Ze kunnen consistent Red Bull Racing uitdagen en ze hebben al drie Grands Prix gewonnen. Ze hadden veel mee races kunnen winnen als ze minder tactische fouten hadden gemaakt tijdens het seizoen. Ze willen graag meestrijden om de wereldtitels, en dat lijkt momenteel een realistische doelstelling te zijn. In het constructeurskampioenschap staan ze inmiddels vlak achter Red Bull.

Constructeurskampioenschap

Mercedes-teambaas Toto Wolff keek met een stijgende verbazing naar de razendsnelle Norris in Zandvoort. In gesprek met de internationale media wees Wolff naar het updatepakket van McLaren: "Ik denk dat McLaren sinds de Oostenrijkse Grand Prix van vorig jaar heeft laten zien dat als ze een update meenemen, die werkt. Het was indrukwekkend om te zien in de race. Lando heeft eigenlijk de competitie vernietigd door op harde banden van 42 rondjes oud de snelste raceronde te rijden en hij kon een verschil van ruim twintig seconden creëren. Ik denk dat het constructeurskampioenschap wijd open ligt en dat is goed voor de sport."

Verstappen

Norris komt ook steeds dichterbij Verstappen in het wereldkampioenschap. Wolff denkt echter dat het hier voorlopig iets minder spannend gaat worden: "Max heeft het rijderskampioenschap tot op zekere hoogte nog onder controle. Het wordt spannend om te zien of er een wisseling van de wacht gaat volgen en in hoeverre wij daar aan mee kunnen doen. We zijn de laatste paar races in staat om mee te vechten. Ik ben benieuwd waar we waren geëindigd als we een normale auto hadden in Zandvoort."