Haas mag Nederland nog steeds niet verlaten

Het team van Haas heeft nog altijd een groot probleem. De Amerikaanse renstal heeft een geschil met voormalig titelsponsor Uralkali. Het Russische bedrijf heeft beslag laten leggen op de eigendommen van Haas. Hierdoor kan de Amerikaanse ploeg nog altijd niet vertrekken uit Nederland.

Haas kon dit weekend gewoon deelnemen aan de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Uralkali heeft bij een Nederlandse rechter echter afgedwongen dat ze beslag mogen leggen op de eigendommen van Haas. Het bedrijf wacht namelijk nog altijd op een betaling van Haas van ongeveer negen miljoen euro. Haas beweerde eerder vandaag dat ze op vrijdag al het geld hadden overgemaakt, maar Uralkali heeft nog niets ontvangen.

Aangezien er nog geen geld is ontvangen, heeft Uralkali de beslaglegging nog niet teruggedraaid. Haas kan hierdoor nog niet afreizen naar Monza voor de Italiaanse Grand Prix van aankomend weekend. Uralkali wacht ook nog op een logistiek plan voor wanneer en hoe ze een Formule 1-wagen van Haas kunnen ontvangen. Dit was namelijk ook onderdeel van de sponsordeal van 2022. Volgens Motorsport.com volgt op maandag de bevestiging van de betaling, en als dat lukt mag Haas Nederland verlaten. Vooralsnog zitten ze echter vast in Nederland. Als de zaak langer duurt, dan komt deelname aan de Italiaanse Grand Prix in gevaar.