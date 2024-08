Marko zwaar ontevreden: "Dat was alarmerend"

Het team van Red Bull Racing werd in Zandvoort verslagen door McLaren. Max Verstappen werd op een grote achterstand gezet door racewinnaar Lando Norris. Helmut Marko baalde van het resultaat en hij stelde dat dit een redelijk alarmerende situatie is.

Verstappen pakte bij de start de leiding, maar na een paar rondjes werd hij met gemak ingehaald door Lando Norris. Verstappen kwam daarna niet meer in de buurt van de zege. Norris won de race met een voorsprong van bijna 23 seconden op Verstappen, en daar zijn ze bij Red Bull niet blij mee. Er moet snel iets gaan gebeuren, want anders wordt het wereldkampioenschap veel spannender dan Red Bull wil.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde na afloop dan ook als een stekker. De Oostenrijker was niet tevreden met het resultaat en hij sprak zich na de race uit voor de camera van zijn landgenoten van Servus TV: "We worden hier duidelijk verslagen, dus dat is alarmerend. Wel denk ik dat het deels aan het circuit lag. Het ging ook om de relatief lage temperatuur. En het was interessant dat Piastri na de pitstop ongeveer hetzelfde tempo reed als Norris en dat er niets meer werkte toen hij achter Leclerc vast zat. Helaas was dat niet het geval bij Lando toen hij Max inhaalde."