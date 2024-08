Horner doorbreekt stilte: "Opgelucht dat beroep is afgewezen"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een onrustig seizoen in de Formule 1. Het begon bij het onderzoek naar teambaas Christian Horner, en in de zomerbreak werd hij ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Horner is opgelucht dat de zaak voorbij is.

Begin dit jaar barstte er een bom toen bekend werd dat het Red Bull-concern een onafhankelijk onderzoek was gestart naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Wekenlang draaide het nieuws om de Horner-zaak, maar vlak voor de start van het seizoen in Bahrein werd hij vrijgesproken. De werkneemster ging echter in beroep, en een paar weken geleden werd Horner opnieuw vrijgesproken. Hiermee is de zaak afgerond.

Het betekende dat Horner voorlopig niet meer hoeft te vrezen voor zijn baan. De Brit wilde al die tijd niets zeggen over de zaak, maar in Zandvoort doet hij dat nu wel tegenover Sky Sports News: "Het was een grondig onderzoek en ik ben natuurlijk opgelucht dat het beroep werd afgewezen. Dus nu kunnen we ons, en dat doen we alle het hele seizoen, volledig focussen op de actie op de baan. Het is de thuisrace van Max en ik kijk uit naar de laatste tien races van het seizoen." Gevraagd of hij baalt dat de zaak in de openbaarheid kwam, reageert Horner afhoudend: "Het is een privézaak. Ik ben opgelucht dat het onderzoek voorbij is. De focus ligt nu op de baan."