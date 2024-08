Piastri aast op titel en waarschuwt Red Bull

Oscar Piastri heeft een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De Australiër is tevreden, maar nu wil hij het seizoen ook goed gaan afsluiten. Piastri barst van het zelfvertrouwen en hij wil met zijn team McLaren echt een titelgevecht gaan afdwingen met Red Bull Racing.

McLaren staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. De Britse renstal heeft een aantal sterke raceweekenden achter de rug en ze wisten al twee races te winnen. Piastri won in Hongarije zijn eerste race, en dat smaakt naar meer. Het is dan ook niet uitgesloten dat McLaren in de tweede helft van het seizoen meer races weet te winnen. De verwachtingen zijn hoog, en bij McLaren azen ze op goud.

McLaren wil namelijk de constructeurstitel gaan pakken. Piastri helpt daar graag aan mee, maar hij wil zelf ook graag gaan groeien. Tegenover zijn landgenoten van Speedcafe spreekt hij zich uit: "Ik moet verder gaan met het verbeteren van de dingen die ik doe. Ik denk dat ik vorig jaar in de tweede seizoenshelft races reed op circuits die ik niet echt kende. Hopelijk heb ik daar meer ervaring opgedaan en weet ik nu hoe ik de races op die circuits moet managen. Ik denk dat we als sport een leuke tweede seizoenshelft voor de boeg hebben. We hebben de meeste punten gescoord in de laatste zeven of acht races. We komen dichter bij Red Bull, dus we hebben onze blik gericht op het constructeurskampioenschap als realistisch doel. Het wordt niet makkelijk, maar het is niet onrealistisch."