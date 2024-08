Brown beseft zich dat Verstappen inhalen haast onmogelijk is

Zak Brown maakt er geen geheim van dat hij titels wil winnen met McLaren. De Amerikaanse CEO ziet dit jaar kansen, al weet hij dat het verslaan van Max Verstappen in het wereldkampioenschap zeer lastig gaat worden. Dat betekent echter niet dat hij nu al de strijd opgeeft.

Brown is heel erg trots op zijn team. De Amerikaan ziet dat coureurs Lando Norris en Oscar Piastri goed voor de dag komen in de races. Hij wil Red Bull Racing gaan uitdagen in het constructeurskampioenschap. Recent stelde hij dat hij droomt van titels in beide kampioenschappen. Norris staat immers tweede in het wereldkampioenschap, maar het verschil met Max Verstappen is best groot.

Proberen

Brown stelt dat zijn team er alles aan moet doen om beide titels binnen te halen. Hij blijft ambitieus en daar is hij duidelijk over in gesprek met SiriusXM: "Ik denk dat we het kunnen, we gaan het in ieder geval proberen. Natuurlijk is het constructeurskampioenschap makkelijker, want er zijn veel punten te verdienen in een weekend en Red Bull heeft slechts één auto die altijd kan presteren. Maar ik denk dat Sergio Perez wel in staat is om dat op elk moment om te draaien."

Verstappen

Met Norris kan McLaren op jacht gaan naar de wereldtitel. Brown weet echter ook wel dat het heel erg moeilijk wordt om Max Verstappen te verslaan: "Als Lando zeven races weet te winnen en Max tweede of derde wordt, wat hij waarschijnlijk doet, dan is het verschil niet groot genoeg. Het verschil in punten dat je dan pakt is niet groot genoeg. Lando staat iets van zeventig punten achter. Dus Lando kan zeven races winnen, en als Max dan elke keer tweede wordt, kan hij hem nog steeds niet inhalen. Er zijn nog wel tien races te gaan. Je kan uitvallen, maar dat geldt voor beide kampen. Dus we gaan alles geven in beide kampioenschappen, maar mathematisch gezien is die van de coureurs een steilere berg om te beklimmen."