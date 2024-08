McLaren-talent kraakt Perez af: "Hij ligt er volgend jaar uit"

Sergio Perez heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Hij presteerde matig, en er werd zelfs getwijfeld aan zijn toekomst bij Red Bull Racing. Hij moet gaan presteren, en hij ontvangt nog steeds veel kritiek. Zelfs vanuit de Formule 2 klinkt kritiek, want ook McLaren-junior Gabriel Bortoleto ziet problemen bij Perez.

Perez kreeg eerder dit jaar contractverlenging bij Red Bull Racing. Dat betekende echter niet dat hij zeker was van zijn toekomst bij het team. Zijn rampzalige prestaties zorgden ervoor dat er hardop werd gespeculeerd over zijn zitje voor de tweede seizoenshelft. Red Bull besloot echter met hem door te gaan, maar dat betekent niet dat alle twijfel uit de lucht is. De vraag is namelijk of hij in 2025 nog wel voor Red Bull rijdt.

Perez ontving in de afgelopen maanden kritiek vanuit alle hoeken en gaten van de internationale autosport. Ook Formule 2-coureur én McLaren-junior Gabriel Bortoleto doet een duit in het zakje. De jonge Braziliaan is opvallend kritisch op de prestaties van Perez in gesprek met zijn landgenoten van Motorsport.com: "Ik denk dat Perez er volgend jaar echt uit ligt. Ik weet niet of hij nog een contract heeft bij zijn team, maar met de resultaten die hij op dit moment boekt, ligt hij er volgend jaar echt uit."