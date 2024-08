Russell wil gaan vlammen in tweede seizoenshelft

Het team van Mercedes is met een goed gevoel de zomerstop in gegaan. In de laatste paar races voor de break waren ze zeer sterk en wisten ze drie races te winnen. Ook George Russell is tevreden en hij heeft heel erg veel zin in het restant van het seizoen.

Mercedes begon het seizoen met een flinke achterstand. Na twee teleurstellende jaren leek 2024 wederom uit te draaien op een mislukking. Ze hielden echter het hoofd omhoog en ze vochten zich naar voren. Samen met McLaren en Ferrari vonden ze de aansluiting bij Red Bull Racing. Mercedes wist zelfs te winnen in Oostenrijk, Groot-Brittannië en België. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam George Russell als winnaar over de streep, maar na zijn diskwalificatie werd zijn teammaat Lewis Hamilton aangewezen als winnaar.

Russell heeft in ieder geval onwijs veel zin in de tweede seizoenshelft. Hij is positief gestemd en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het waren lastige jaren waarin we een auto wilden bouwen waarmee we constant om de zeges konden strijden. Maar ik ben gemotiveerd en kijk uit naar de tweede seizoenshelft, wat ook weer opbouwt naar 2025. Als je nu naar de competitie kijkt, zie ik geen reden waarom wij niet zouden kunnen meestrijden. Als het seizoen in Montreal was begonnen, dan zou het kampioenschap er heel anders uitzien. Het gaat dus geweldig worden. Ik denk dat andere teams ook heel gemotiveerd zijn om terug te keren aan de top. Dus het zal zeker niet makkelijk worden."