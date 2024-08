Vowles ontkent geruchten over speciale clausules contract Sainz

Carlos Sainz tekende eerder deze week een contract bij het team van Williams. Vanaf volgend jaar staat hij onder contract bij de Britse renstal. Direct na de aankondiging gingen er veel geruchten rond over mogelijke exitclausules, maar volgens James Vowles klopt daar niets van.

Sainz speelde dit jaar een hoofdrol in het silly season. De Spanjaard kreeg begin dit jaar te horen dat hij na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft Lewis Hamilton aangetrokken voor 2025. Sainz tekende niet bij een ander topteam, maar heeft dus gekozen voor Williams. Bij de iconische Britse renstal gaat hij helpen bij de jacht op nieuwe successen. Zijn aankondiging zorgde echter wel voor nieuwe geruchten over een mogelijke exitclausule waardoor hij in de toekomst alsnog kan overstappen naar een topteam.

Williams-teambaas James Vowles zag deze geruchten ook langskomen op het internet. Volgens de Brit zijn het echter allemaal onzinverhalen. In gesprek met de internationale media legt hij uit hoe de zaak er wel uitziet: "Er zijn precies tien mensen in de wereld die weten wat er in het contract staat. Het kamp van Carlos weet dat, en ik weet ook wat er precies instaat. Alles wat je hebt gelezen op het internet is speculatie. Het feit dat er in het contract wordt gesproken over 2025, 2026 en de jaren daarna komt niet van mij, dat komt van Carlos. Hij wilde iedereen duidelijk maken dat hij gecommitteerd is aan dit project, en dat hij hier wil zijn."