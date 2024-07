Perez eert Red Bull met opvallend helmdesign

Veel coureurs rijden dit weekend in Silverstone met een bijzonder helmontwerp. Ook Sergio Perez heeft ervoor gekozen om zijn helm aan te passen aan de gelegenheid. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur heeft er namelijk voor gekozen om zijn team te eren.

Het team van Red Bull Racing is dit jaar bezig aan hun twintigste seizoen in de Formule 1. Ze vieren dat op allerlei verschillende manieren, en Perez doet daar ook aan mee. Hij rijdt dit weekend namelijk met een helm waarmee hij het jubileum van Red Bull viert. Zijn helm is dit weekend blauw en grijs van kleur, de oude kleuren van Red Bull. Hij zal daar dit weekend mee gaan jagen op successen.

20 Years of @redbullracing Tribute by @SChecoPerez 鉂わ笍馃悅



A design throwback to the very first liveries that Red Bull Racing used when the joined the sport 馃弾锔忦煆



Paintwork by @JMD_helmets 馃帹

Photos by Red Bull Content Pool & @checoperezcom 馃摳#BritishGP pic.twitter.com/ge7oiOyVPh