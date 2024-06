Hill klaar met slecht presterende Perez: "Dat is desastreus"

Sergio Perez kende afgelopen weekend een rampzalige Grand Prix in Spanje. De Mexicaan wist zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen niet bij te houden. Damon Hill vraagt zich af waar Perez mee bezig is, en hij is zeer kritisch op hem en op Red Bull Racing.

Red Bull verlengde enkele weken geleden het contract van Perez. Sinds zijn contractverlenging lijkt het alleen maar slechter te gaan met Perez. De Mexicaanse coureur kan Verstappen simpelweg niet bijhouden, en in Spanje kwam hij niet veel verder dan de achtste plaats. Het leverde hem wel een paar WK-punten op, en dat kwam als geroepen. In Monaco en Canada was hij immers met een flinke bak schade uitgevallen.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is enorm kritisch op Perez. De Britse oud-coureur ergert zich dood aan Perez en tegenover Sky Sports F1 spreekt hij zich uit: "Je kan er met je verstand haast niet bij. Hij beschikt op de McLaren na over de beste Formule 1-bolide, maar hij is niet in staat om het tempo van Max Verstappen te volgen. Dat betekent dat er normaal gesproken zo'n vier tot vijf gridposities tussen Verstappen en Perez zitten. Dat is echt desastreus voor Red Bull als ze maximale punten willen scoren, laat staan als ze willen dat hij rugdekking geeft aan Max. Maar hij komt gewoon niet in de buurt van zijn snelheid."